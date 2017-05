Dodatek w roli głównej: STYLIZACJE z torebkami, których nie można nie zauważyć

Współczesna kobieta chce być zauważalna, dlatego chętnie wybiera zróżnicowane wzory, tworząc w ten sposób oryginalną garderobę. W stylizacji nie bez znaczenia są też dodatki. To one dają bowiem ostateczny szlif całemu lookowi. Szczególnie miejsce zajmuje wśród ich torebka. Nam w tym sezonie wpadły w oko między innymi propozycje Loft37. Modele z kolekcji "Sky is the limit" to dowód na to, że to nie tylko przydatny gadżet, ale również silny akcent modowy każdej kobiecej stylizacji. Zobaczcie je w wiosenno-letnich stylizacjach.