Biel nigdy nie wychodzi z mody i jest jak bumerang, który powraca każdego roku na wiosnę i lato. Co więcej, zawsze prezentuje się bardzo elegancko i idealnie sprawdza się na każdą okazję. Nie zabrakło jej w sezonie wiosna/lato 2017, ale do tej pory łączona z pastelami, odcieniami złota i srebra, wychodzi na pierwszy plan. W tym sezonie stawiamy na biel w monochromatycznej wersji, czyli TOTAL WHITE LOOK!