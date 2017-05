STYLIZACJE z supermodnymi bluzami oversize. Komfortowo i modnie.

Projektantów od zawsze inspiruje ulica, dlatego w tym sezonie oversize'owe bluzy to hit sezonu i nie jest on przeznaczony tylko dla wielbicielek deskorolek. Teraz nosi je każdy i w przeciwieństwie do innych trendów, szerokie bluzy są wygodne i dodają naturalności. Jak je nosić? Ogromne, długie bluzy możesz nosić jak sukienkę lub zainspirować się stylem znanych blogerek i połączyć szeroką bluzę z obcisłymi spodniami lub szortami, co sprawi, że Twoja stylizacja będzie wyglądała niezobowiązująco. Bez względu na to jaką bluzę wybierzesz, będziesz czuć się komfortowo, a jednocześnie modnie, oryginalnie i stylowo.