Jeśli bacznie obserwujesz trendy, wiesz, że kolory ziemi będą hitem tego lata. Już wiosną warto zaopatrzyć się w swetry, które sprawdzą się również w letnie spacery po plaży. Do tego dobrze skrojone szorty, kilka prostych bluzek bez nadruków, za to odsłaniających ramiona i niezawodne espadryle. Jeśli lubisz spódnice, postaw na długość do kolan, najlepiej z fantazyjnym wiązaniem, ale o minimalistycznym kroju.