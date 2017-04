Okrycie nie do zastąpienia zimną wiosną. STYLIZACJE z ramoneską

Ponadczasowa czarna ramoneska nie traci na modowej wartości! Dobrze mieć ją w szafie, bowiem pasuje niemal na każdą okazję i do każdej stylizacji. Założysz ją do dżinsów, do koszuli, adidasów czy szpilek, a eleganckiej kreacji doda rockowego i drapieżnego polotu. W sklepach bez problemu znajdziemy przeróżne kombinacje kolorystyczne ramonesek – białe, czerwone, brązowe czy granatowe. W prezentowanych 6 stylizacjach postawiliśmy jednak na klasyczną czarną kurtkę, która począwszy od wiosny aż do jesieni spisze się niezawodnie w wielu sytuacjach.