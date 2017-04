To się nosi tej wiosny: STYLIZACJE na co dzień z ubraniami sportowymi

Sport wciąż nie wychodzi z mody, a znane marki odzieżowe dzięki nowoczesnej i kolorowej odzieży sportowej wciąż dbają o to, aby nasza motywacja do ćwiczeń nie spadła. Wzorzyste leginsy podkreślające sylwetkę, kolorowe tank topy i sportowe staniki zachęcają do ćwiczeń, nawet w deszczowe i zimne dni. Jednak tej wiosny sportowy look nie jest przeznaczony tylko na siłownię. Jeśli nie lubisz sztywnych reguł w modzie postaw na sportowe ubrania, które będą idealne do stylizacji na co dzień i przede wszystkim bardzo wygodne. Wszelkiego rodzaju spodnie z lampasami, białe topy i bluzy to świetne zastępstwo dla klasycznych jeansów i koszul, a zestawione tak, by tworzyły casualową, a może nawet lekko elegancką stylizację sprawią, że będziesz wyglądać oryginalnie i nowocześnie.