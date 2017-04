Co pasuje do złotych „pantofelków”? Wszystko! W zależności od tego czy wybierzemy złote szpilki, baleriny, trampki czy espadryle, możemy stworzyć oryginalną i niebanalną stylizację na każdą okazję. A wiosna to doskonały moment, aby akcentować tę barwę w codziennych lookach – doda uroku w stylu glamour i rozjaśni najciemniejszy strój. Prezentujemy 6 stylizacji na różne okazje ze złotymi butami w rolach głównych.