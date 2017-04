Wiosna w pastelach. STYLIZACJE

Biały t-shirt, kultowe jeansy i sukienki w kwiaty są modne zawsze, nigdy się nie nudzą, ani nic nie jest w stanie ich zastąpić. To także podstawa każdej garderoby i doskonałe tło dla odważnych dodatków, dlatego wiosną łączymy klasykę z pastelami, które doskonale sprawdzają się w stylizacjach na co dzień, jak i na specjalne okazje. Dzięki swojej delikatności pastele pasują niemal do wszystkiego. Potrafią także rozjaśnić resztę ubrań, nadać świeżego i pozytywnego wyglądu. Pastele to już klasyka na wiosnę i lato, dlatego nie może ich zabraknąć w szafie. Zobacz, jak stworzyć idealny zestaw w pastelowej kolorystyce!