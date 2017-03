Wiosna w czerni. STYLIZACJE wcale niemonotonne

Wbrew pozorom zestawy „total black” to pole do modowego popisu. Mieszanie faktur, stylów, a przede wszystkim tworzenie stylizacji z charakterem w obrębie jednego koloru to nie lada wyzwanie! Jak stworzyć zestaw na tyle oryginalny, by przyciągał spojrzenia? Sprane szorty w połączeniu z elegancką, kopertową bluzką, a może seksowna spódnica zestawiona ze sportową bluzą i szpilkami? Pamiętaj o ponadczasowej ramonesce, która jest nieodłącznym elementem czarnych outfitów. Z koronkowym topem grunge’owa kurtka będzie idealną opcją na bardziej oficjalne wyjścia.