STYLIZACJE z bluzką w paski - niepowtarzalne, a zarazem klasyczne

Bluzki i koszule w paski to bardzo mocny element garderoby. Sprawdzają się w każdym sezonie i na każdą okazję. Pasują absolutnie do wszystkiego, nigdy się nie starzeją i zawsze dodają luzu naszej stylizacji. W tym sezonie nosimy je w połączeniu z klasycznym beżowym trenczem lub kurtką w stylu bomber. Ponadto bluzka w paski świetnie wygląda zarówno z jeansami, ogrodniczkami, jak i materiałowymi spodniami. Paski od lat zajmują wysoką pozycję na liście trendów, niezależnie od sezonu. Jednak tym razem rezygnujemy z mocnych marynarskich pasów i stawimy na delikatność. Małe paski i wręcz niezauważalne prążki - to musi znaleźć się w Twojej szafie tej wiosny!