Dekolt w stylu „carmen” pojawia się przy sukienkach, bluzkach, a nawet koszulach. Pasuje do wszystkiego i możemy go nosić zarówno na dzień, do jeansów i trampek jak i na wieczór do seksownych szpilek. Tak naprawdę ten typ dekoltu nie jest nowością bo nosiły go już takie gwiazdy jak Brigitte Bardot czy Audrey Hepburn czy Sophia Loren. Niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że mogą go nosić i szczupłe i te nieco większe kobiety. Jedynym warunkiem jest zadbany i wypielęgnowany dekolt.