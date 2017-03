W samą porę na wiosnę: STYLIZACJE z dżinsową kurtką

Tradycyjna niebieska, biała, szara czy z supermodnym kwiecistym nadrukiem – bez względu na kolor czy design kurtka dżinsowa to MUST HAVE tej wiosny! Choć od wielu lat nie wychodzi z mody i zalicza się do tzw. ponadczasowych elementów garderoby, to w tym sezonie pojawiła się ze zdwojoną siłą. Idealnie odnajduje się w sportowych i casualowych zestawieniach, ale bez problemu założymy ją do eleganckiej spódnicy, szpilek, łamiąc tym samych rutynę i nadając stylizacji powiewu lat 80tych. Prezentujemy 6 różnych stylizacji z kurtką dżinsową w rolach głównych.