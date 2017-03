Czas powitać wiosnę! 5 STYLIZACJI z białymi spodniami

Białe spodnie nigdy nie wychodzą z mody. To idealny wybór na wiosenno-letni sezon. Odpowiednio dobrane do sylwetki, będą dobrą inwestycją na lata. Dają wiele możliwości tworzenia unikatowych outfitów. Z ich pomocą stworzymy white total look, lecz równie dobrze łączą się z czernią, szarością i intensywnymi kolorami. Są na tyle uniwersalne, że idealnie sprawdzą się zarówno w eleganckiej, casualowej jak i sportowej stylizacji. Warto pamiętać, że źle dobrane odsłonią mankamenty figury, dlatego wybór odpowiedniego fasonu jest kluczowy. Poniżej prezentujemy 5 propozycji stylizacji z białymi spodniami w roli głównej. Czas powitać wiosnę!