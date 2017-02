Ubrania w TYCH kolorach bedą rządzić wiosną. 5 typów według Pantone Institute

Wielkimi krokami zbliża się wiosna! To najlepszy czas na uporządkowanie wiosennej garderoby. Jak co roku instytut Pantone przygotował zestawienie najmodniejszych kolorów, które w sezonie wiosna/lato 2017 roku zdominują świat mody, sztuki i designu. W palecie znajdują się głównie wyraziste, energetyczne barwy o lekko rozbielonej tonacji. Według Pantone kolory te bez problemu można odnaleźć w naturze, to mieszanka witalności, relaksu i świeżości. Co więcej, idealnie się ze sobą komponują. Poznajcie najmodniejsze kolory tego sezonu: Lapis Blue, Pale Dogwood, Flame, Pink Yarrow, Primrose Yellow!