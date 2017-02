Wyrafinowany odcień butelkowej zieleni co roku króluje na pokazach mody najbardziej znanych projektantów. Nie zabrakło go także na wybiegach zapowiadających trendy na sezon zimowy 2017 w takich domach mody jak Dior, Prada, Hermès i Loewe. Jeszcze tej zimy zaczerpnij inspiracji prosto z wybiegu i postaw na total look, bądź pojedyncze elementy w tym kolorze!