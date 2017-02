Ożywiająca dawka pasteli w zimowym wydaniu. STYLIZACJE

Pastele zwykle kojarzą się z ciepłymi porami roku – wiosną i latem. Chętnie zakładamy lawendowe, bawełniane marynarki, jedwabne bluzki w kolorze brudnego różu czy zwiewne sukienki w kolorze „baby blue”. Pastelowy zimowy płaszcz lub skórzana spódnica zwykle nie wydają się dobrym wyborem. Zimowe rzeczy kupujemy raczej uniwersalne, otulając się w chłodne dni szarościami i czernią. A co, jeśli wprowadzilibyśmy do zimowej garderoby nieco wiosennych pastelowych akcentów? Bez trudu można znaleźć je w sieciówkach. Oto 8 inspiracji – zachęcamy do samodzielnego eksperymentowania z zimową modą!