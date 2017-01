STYLIZACJE na zimowe chłody. Ciepło i modnie!

Nadeszła kolejna fala mrozów, a wraz z nimi dylematy w co się ubrać, żeby nie zamarznąć. Co zrobić, aby było nam ciepło bez kilkunastu warstw odzieży? Jak przy ujemnych temperaturach wciąż wyglądać modnie i stylowo? Podpowiadamy w kilku słowach, co nosić, kiedy samo wyjście z domu przy kilkunastostopniowym mrozie jest prawdziwym wyzwaniem!