Mistrzowski miks prostoty i akcentów vintage: STYLIZACJE inspirowane Dakotą Johnson

Dakota Johnson, odtwórczyni jednej roli Anastasii Steele w ekranizacji historii Christiana Greya, wypracowała swój własny styl i konsekwentnie się go trzyma. Naturalność i wdzięk to jej atuty, dlatego nie przesadza z nadmiernym podkreślaniem kobiecości, a jeśli nawet decyduje się na seksowny look, to robi to z dużym wyczuciem. Jej stylizacje pokazują, że aktorka lubi prostotę miksowaną ze stylem vintage. W zestawach, które nosi, widać że w naturalny sposób adaptuje nowinki modowe, trzymając się jednak obranego przez siebie stylu.