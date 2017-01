Kopalnia inspiracji. STYLIZACJE w klimacie Gigi Hadid

Ta 22-latka to prawdziwa „IT GIRL”! Gigi ma świetne wyczucie stylu. Uwielbia sportową elegancję. Na co dzień stawia na wygodę, ale za to w bardzo kobiecym wydaniu. Preferuje oversize’owe swetry, długie płaszcze, luźne dresy i krótkie sukienki, do których dobiera duże okulary przeciwsłoneczne. Potrafi wyeksponować idealne ciało, dlatego często wybiera crop topy, obcisłe sukienki i legginsy. Jest niewątpliwie inspiracją dla milionów kobiet! Łączy w sobie młodzieńczą świeżość, wdzięk, piękno i klasę. Jej stylem warto się inspirować.