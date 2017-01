Styl Evy jest bardzo kobiecy, nie ma w nim ślepego podążania za modowymi nowinkami, pojawiają się za to nawiązania do lat 60 i 70. Mendes uwielbia sukienki, które nosi na wszystkie większe wyjścia. Prywatnie można ją spotkać w jeansach: tu też widać konsekwencję, wybiera tylko te proste i rozszerzane modele. Lubi też buty na koturnie i obcasach, które wydłużają optycznie sylwetkę. Styl Evy to dobra inspiracja dla wszystkich miłośniczek kobiecej klasyki.