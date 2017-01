STYLIZACJE inspirowane Jeanne Damas, najgorętszą francuską it-girl tego sezonu!

Jest piękna, młoda, towarzyska i ma doskonałe wyczucie mody. Jej znakiem rozpoznawczym są zawsze pomalowane usta i niedbale potargane włosy w kolorze naturalnego brązu. Jeanne do perfekcji opanowała sztukę noszenia jeansów, zawsze doskonale dobranych do jej sylwetki. Trudno nie dostrzec jej podobieństwa do Jane Birkin, również w kwestii stylu. Jest prosto, ale nie nudno. Warto wspomnieć, że Jeanne to nie tylko współczesna it-girl, ma również smykałkę do interesów. Wykorzystując potencjał mediów społecznościowych i rosnące zainteresowanie swoją osobą, założyła markę ROUJE. Podpowiadamy, jak skopiować jej stylizacje.