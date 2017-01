Podpatruj i naśladuj: STYLIZACJE inspirowane Sienną Miller

Był czas kiedy nie jej nazwisko nie schodziło z nagłówków bulwarowej prasy, a wszystko to za sprawą związku z bożyszczem kobiet Jude Law. Oboje niezwykle urodziwi i stylowi budzili zainteresowanie mediów. Po rozstaniu Sienna usunęła się na moment w cień i pokazała, że ma prawdziwy talent aktorski. Zagrała w kilku dobrze ocenianych produkcjach i co najważniejsze poznała ojca swojego dziecka Toma Sturrigde`a. Jej obecność salonach zdecydowanie się ograniczyła, styl boho przestał dominować w jej stylizacjach. Pojawiły się natomiast nawiązania do retro, chociaż nutkę boho czuć do tej pory. Jednak dziś Sienna wybiera też rzeczy inspirowane męską szafą: płaszcze czy płaskie mokasyny. Tak jak wcześniej inspiruje i zachwyca znawców mody pokazując, że nieustannie jest w ścisłej czołówce it-girls! Jej stylizacje zawsze warto podpatrywać i naśladować!