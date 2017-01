STYLIZACJE na zimę, które poprawią Ci humor

Zima w naszej części świata nie nastraja zbyt pozytywnie. Nieprzyjazna aura zdaje się inspirować większość z nas do przyjęcia barw ochronnych, co przekłada się na szaro-czarno-brązową paletę barw naszej narodowej zimowej garderoby. Jak za pomocą stroju "ożywić" zimę? Odrobina koloru, zabawne dodatki, naszywki, przypinki, hafty z powodzeniem ożywią każdą zimową stylizację. Boicie się kiczu i posądzenia o bycie dziecinną i infantylną? Postarajcie się, by krzykliwe dodatki były zaledwie dodatkiem do zestawu stylizacyjnego, a wtedy uda się zachować pożądaną równowagę.