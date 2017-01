Początek roku to czas, w którym szczególnie chętnie i często imprezujemy. Nieważne, czy bawisz się na imprezie w klubie, na domówce z przyjaciółmi czy na kolacji z ukochanym — każda z tych okazji jest dobra do tego, by poczuć się wyjątkowo i uczcić ją strojem. Zobacz nasze propozycje stylizacji na różne karnawałowe imprezy.