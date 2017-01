STYLIZACJE na co dzień

Od kilku sezonów w naszych szafach królują też spodnie typu boyfriend, które teraz łączymy z oficerskim, nieco męskim stylem. Jeśli wybierzesz szpilki Twoja stylizacja będzie bardziej elegancka, w sam raz do pracy, ale też do klubu. Jeśli wolisz sportowy styl połącz je z trampkami. Taki miks stworzy bardzo wyrazisty, rockowy look.