Pobaw się asymetrią: Bluzka - Bestseller Spódnica - Reserved Szpilki - Venezia Torebka - Gino Rossi Wisior - Tatuum

Czarna spódnica to sprawdzony sposób na klasyczny, elegancki look. Zaszalej jednak z jej krojem i postaw na lekko rozkloszowaną i asymetryczną. Do takiej spódnicy dobierz górę z wzorem w kolorze starego złota. Kopertówka, wisior z kamieniem oraz szpilki z łańcuszkiem dodadzą blasku stylizacji i na pewno przykują nie jedno spojrzenie.