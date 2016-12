Botki to idealne rozwiązanie na chłodne dni. Pasują zarówno do codziennych stylizacji z jeansami i długim swetrem, jak i do eleganckich sukienek na wieczór. Nie bój się łączyć ich z mocnymi kolorami oraz nietypowymi fasonami. Tendencję „botkową” możemy zauważyć również w obuwiu domowym. Ciepłe, wełniane kapcie do połowy łydki mogą być świetnym prezentem świątecznym dla bliskiej osoby.