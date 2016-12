Zabrakło porozumienia! Prezydent Duda wyglądał wczoraj lepiej, niż jego żona! FOTO

O tym, czy ktoś na się na modzie, świadczy nie tylko to, jak dobiera stroje do sylwetki, ale także do okazji. Małżonka prezydenta Dudu ewidentnie ma problem ze spełnieniem tego drugiego warunku - niemal zawsze bowiem jej stylizacje są bardzo oficjalne, a nie za każdym razem powinno tak być. Wczoraj, podczas przygotowywania paczek Banków Żywności, to prezydent zdecydowanie trafniej dobrał strój do okoliczności. Zobaczcie!