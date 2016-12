W zimowe poranki każdy marzy o lekkiej i wygodnej kurtce, pod którą może założyć tyle warstw, ile dusza zapragnie. Na szczęście puchówki wracają do łask! To nie tylko najcieplejsze rozwiązanie tego sezonu, ale i najmodniejsze. Kurtki puchowe królują na tegorocznych wybiegach Margieli czy Balenciagi. To one są teraz kluczowym elementem stylizacji, więc nie musicie się obawiać, że pozbawią was stylu i szyku. Nic, tylko nosić!