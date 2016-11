STYLIZACJE na andrzejki z koronkowym body

Eleganckie, klasyczne czarne body będzie pasowało praktycznie do każdego zestawu. Czy wbierzesz mocno rozkloszowaną spódnicę czy spodnie typu cygaretki możesz być pewna, że to będzie strzał w dziesiątkę. Jeśli body są jednolite - wybierz bardziej charakterystyczny dół, jeśli mają wzór możesz wybrać jednolitą spódnicę. Natomiast nasza propozycja dla odważnych to miks pasków i czerwonych dodatków.