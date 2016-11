Moc technologii, siła stylu: zimowa kolekcja odzieży sportowej Under Armour

Zimą nie rezygnujesz z aktywności fizycznej? Zależy Ci na modnym i funkcjonalnym stroju sportowym? Marka Under Armour ma swoją odpowiedź na potrzeby zimowych treningów. Tkaniny i sylwetki w zimowej kolekcji bazują na nowych technologiach opatentowanych przez markę, które pozwalają dopasować ubiór nie tylko do dyscypliny, ale także warunków atmosferycznych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zostały wykorzystane w odzieży przeznaczonej do różnych form aktywności, w tym w linii treningowej oraz rozbudowanej kolekcji dla biegaczy i wielbicieli sportów zimowych. Koniecznie zobacz te stylowe sportowe ubrania!