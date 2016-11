Wygoda w zgodzie z trendami: nowa kolekcja Only

To, co wyróżnia markę Only na tle innych, to przede wszystkim zamiłowanie do dżinsu. W kolekcji jesienno-zimowej królują ubrania o dziewczęcych krojach, idealne dla młodych, nowoczesnych kobiet, które lubią z najnowszych trendów wybierać tylko to, co wygodne, praktyczne i sprawdza się w każdej sytuacji. Ubrania Only podkreślają kobiecy wygląd, ale jednocześnie są solidnie wykonane, z niezwykłą dbałością o szczegóły. Kolekcja AW16, to m.in. damskie płaszcze, kurtki, kamizelki i wiele innych - wszystko w modnych odcieniach i fasonach wpisujących się obecne trendy. Jeśli masz swój własny styl, lubisz ubierać się na luzie i chcesz nosić ubrania, które będą idealnie pasować do Twojej sylwetki, a jednocześnie będą nawiązywały do najnowszych trendów - Only jest właśnie dla Ciebie!