Kiedy robi się zimno, jedyne, o czym myślimy, to szybkie ogrzanie. Ulice stają się szaro-bure, bo trudno nam myśleć o modzie, kiedy temperatura spada z dnia na dzień. Jednak stylowy wygląd nie jest wcale taki trudny do osiągnięcia i, co ciekawe, nie musimy wcale rezygnować ani z ciepła, ani z wygody. Mieszajmy style! Nie bójmy się warstw! To właśnie taki miks wyróżni Cię z tłumu na szarej ulicy.