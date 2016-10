W sezonie 2016/2017 królują zdobienia w okolicach dekoltu. Sznurowania, wiązania, żaboty i kokardy powracają w wielkim stylu. Pojawiają się w kolekcjach Givenchy, Chanel, Gucci, dlatego to absolutny must have tej jesieni! Dziewczęcą lekkość zapewnią małe kokardki z cienkich wstążek, kokardy przy kołnierzach dodadzą szyku, a sznurowane dekolty jednocześnie odsłonią i zasłonią! Takie zdobienia stanowić będą nieodłączny element jesiennych stylizacji, więc czas wybrać się na zakupy!