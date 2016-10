Ubrania i dodatki na jesień w najmodniejszych kolorach sezonu. PRZEGLĄD

Bądź na bieżąco! Zainspiruj się naszymi propozycjami najmodniejszych kolorów tej jesieni i stwórz swój ulubiony zestaw. W najbliższym sezonie dominują kolory chłodniejsze, takie jak bordo czy fiolet. Nieśmiertelny granat znów powraca i przebojem podbija trendy na jesień. Miłośniczki stylu militarnego na pewno ucieszą się z tego, że w trendach pojawia się kolor khaki, a dla tych, które wolą cieplejsze barwy przygotowaliśmy zestawienie ubrań i dodatków w odcieniach jesiennych liści – pomarańcz, żółty, ceglasty i przygaszona czerwień to must have tego sezonu. To już najwyższy czas, żeby zacząć szukać nowości na ten sezon!