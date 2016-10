Jak co roku zmiany nadeszły tak szybko, że nikt się ich nie spodziewał! Nagły spadek temperatury zmusił nas do wyciągnięcia płaszczy schowanych na dno szafy. Jeśli pojawienie się jesieni spowodowało u Was spadek formy i złe samopoczucie, pomyślcie o jej plusach! Swetry, cardigany czy jesienne akcesoria takie jak szale i kapelusze, to nasze ulubione elementy garderoby! Czas więc na superlook! Nie macie pomysłu na październikową stylizację? Oto nasze propozycje!