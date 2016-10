Powiedz NIE wszelkim ozdobom! Supermodne jesienią STYLIZACJE minimalistyczne

Minimalizm w modzie? Jak najbardziej! To ciekawa alternatywa dla kolorowych i pełnych przepychu wiosenno-letnich trendów. Mówimy NIE wszystkim ozdobnym elementom: żadnych falbanek, kołnierzyków, kwiatów i panterek. Minimalizm to elegancja i prostota. Zdecydowanie stawiamy na jakość, a nie ilość. Proste kroje, doskonałe gatunki materiałów, gładkie powierzchnie pozbawione wzorów. W minimalizmie królują naturalne kolory: beże, szarości, biel i czerń. Ten styl idealnie sprawdzi się w sytuacjach biznesowych, na przyjęciach i w okolicznościach wymagających perfekcyjnego wyglądu. Garderoba w stylu minimalistycznym to czarne spodnie, koszula i sweter lub marynarka. Proste formy i neutralne kolory to gwarancja elegancji w każdym wieku. Oceńcie same.