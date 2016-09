Modne płaszcze na jesień 2016

Klasyka zawsze jest w modzie i pojawia się co sezon, więc klasyczny trencz to zdecydowanie jedna z tych części garderoby, którą powinien mieć każdy. Dwurzędowy, z patkami, o długości 3/4 a w tym sezonie też 7/8 to idealny wybór. Odcienie beżu i brązów świetnie pasują z kratą.