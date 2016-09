Kobieta i wojsko: STYLIZACJE w klimacie militarnym

Kobieta i wojsko to nie jest oczywiste połączenie, ale mimo wszystko styl militarny co jakiś czas powraca, w coraz to innych wcieleniach. Uwielbiają go wielcy projektanci i stale prześcigają się w nowych interpretacjach militarnych looków. Styl inspirowany wojskowymi mundurami to spodnie z kieszeniami na nogawkach, marynarki z pagonami, duża ilość ozdobnych guzików i ciężkie dodatki. Wszystko w kolorach ziemi, ale przede wszystkim w odcieniach zieleni i brązu. Marynarka o sportowym kroju świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Styl wojskowy to idealne rozwiązanie dla kobiet odważnych, które chcą się czuć wygodnie, ale jednocześnie bardzo seksownie i kobieco. Prawdziwą fanką tego stylu jest rockowa Cara Delevingne. Do stworzenia militarnej stylizacji możemy wykorzystać zarówno spodnie, jak i spódnicę czy sukienkę. Zobaczcie nasze propozycje!