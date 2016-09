STYLIZACJE "back to school" - dla "dziewczynek", które dawno opuściły szkolne ławy

"Back to school" to przede wszystkim kolekcje dedykowane uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny. Jednak stylizacje wzorowane na szkolnych mundurkach i elementy zaczerpnięte z garderoby studentów amerykańskich uczelni stają się coraz bardziej popularne wśród osób, które dawno opuściły szkolne ławy. Wszystko za sprawą prostoty i wygody, które gwarantuje szkolny look. Niezbędne elementy to: marynarki, koszule i krawaty, proste jeansy, krótkie spódniczki, swetry i blezery. Najlepiej w stonowanych kolorach z przewagą bieli, czerni, granatu, szarości i beżu. Nie zapominajmy również o bardzo modnych kratach. Decydując się na ten styl, musimy zapomnieć o ekstrawagancji i szalonych dodatkach. W tym przypadku w całości stawiamy na klasykę i sportową elegancję. Ma być modnie, wygodnie i młodzieżowo. Zobaczcie nasze propozycje.