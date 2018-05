/ Materiały prasowe

Ponadczasowość i jakość wykonania to coś, co w kolekcjach Cholewiński widać już na pierwszy rzut oka. Klasyczne projekty przeplatają̨ się̨ tutaj z takimi produktami jak stylizowane na vintage plecaki czy małymi i odpowiednimi do wieczornych wyjść torebkami do ręki. Projektanci marki dbają̨ o to aby, każda ze sprzedawanych przez nich torebek opowiadała własną i uniwersalną historię.

Marka na polskim rynku zadebiutowała w 1982 roku i od tego czasu słynie ze swojej jakości oraz ręcznej produkcji (niezmiennej pomimo rozwoju technologii). W ogromnej sile brandu tkwi jej dopasowanie do stylu wielu kobiet. Dlatego też w jej propozycjach znajdziemy opcję dla dojrzałych jak i młodych dziewczyn. To co zwraca uwagę̨ to dbałość o szczegóły. W każdej z torebek od Cholewiński widać funkcjonalność oraz inspiracje trendami i modą. Co jednak ważne, serce marki nie zanika, a charakteryzujące je cechy takie jak: prostota, spójność oraz jakość wykonania są zawsze aktualne.

Torebki marki produkowane są z unikatowych włoskich skór, często dostępnych w bardzo krótkich seriach. To idealna propozycja jeśli szukasz czegoś wyjątkowego. Ponadto, w wybranych salonach marki można zamówić torebki według indywidualnego projektu, który firma wykona specjalnie dla Ciebie.

/ Materiały prasowe

Naszym ulubieńcem są duże skórzane torebki, które idealnie zamieszczą wszystkie potrzebne rzeczy oraz będą dobrą alternatywą dla materiałowych worków. W kolekcji marki zwróciliśmy również uwagę na shopperkę, przy pomocy której nawet najprostsza i casualowa stylizacja nabierze modowego sznytu i małe acz bardzo pojemne torebki na ramię w czterech rożnych kolorach.

Jaka rzecz przykuła Waszą uwagę̨ najbardziej? Nie decydujcie teraz, tylko wejdźcie na Instagram marki (instagram.com/cholewinski1982/) albo stronę internetową (cholewinski.com) i zainspirujcie się ich stylizacjami. Na ich stronie (cholewinski.com) znajdziecie liczne propozycje torebek oraz akcesoriami. Tej modowej inspiracji nie będziecie żałować!