Książę Harry i Meghan Markle gościli wczoraj na obiektach Uniwersytetu w Bath, w południowo-zachodniej Anglii. Para przyglądała się treningom weteranów wojennych, którzy przygotowują się do tegorocznej edycji Invictus Games zaplanowanej na październik w Sydney. Co ciekawe, to podczas ubiegłorocznej edycji Invictus Games para po raz pierwszy pokazała się publicznie. Wtedy przyszła małżonka księcia pokazała się w wyjątkowo prostej stylizacji - białej koszuli, jeansach i baletkach - która zrobiła furorę wśród kobiet. Dosłownie chwilę później wyprzedano wszystkie buty z modelu, który miała na stopach Meghan, a media pisały o tym, że białe damskie koszule długi czas cieszyły się wyjątkowym popytem.

W tym roku narzeczona Harry'ego zaprezentowała się w nieco mniej klasycznym zestawie. W jej stylizacji z wczoraj główną rolę odgrywał płaszcz - oversize'owy długi trencz, luźno opływający sylwetkę i z charakterystycznymi wykończeniami rękawów to hit tego sezonu. Ten jej w kolorze khaki dobrze komponował się z czarnymi jeansami i koszulką, ale krytycy (których szczególnie w Internecie nigdy nie brakuje) od razu zwrócili uwagę, że po pierwsze jest zbyt trendy jak na przyszłą członkinię rodziny królewskiej i pasowałby raczej celebrytce, niż małżonce księcia, a po drugie, wyglądał niechlujnie, bo uszyty z nieeleganckiej tkaniny i wygnieciony.

Zobaczcie stylizację, o której mowa i oceńcie, jak prezentowała się Meghan.