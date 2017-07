Na potrzeby nowej kampanii marki obuwniczej Stuart Weitzman modelka przeszła ogromną metamorfozę i zmieniła się nie do poznania. Hadid zaprezentowała się w fryzurze pixie cut. Nie ścięła włosów, to wszystko zasługa peruki. Stylizacja modelki nawiązuje do francuskiego filmu „Breathless” z lat 60. Gigi wygląda jak amerykańska aktorka Jean Seberg.