La Mania ma zaledwie 6 lat i już jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek modowych na świecie. Jej ubrania można kupić w prestiżowym Harrodsie, a jej sukienki noszą największe sławy show-biznesu i sztuki.

– Ellie Goulding, Nicole Scheriznger czy Cindy Crawford to wspaniałe gwiazdy i oczywiście jestem bardzo dumna, kiedy noszą nasze rzeczy. Ale tak naprawdę największą ekscytację odczuwam, kiedy przychodzą do nas stałe klientki i chcą założyć po raz kolejny La Manię. Ogromną przyjemnością jest zobaczyć dziewczynę na ulicy albo na imprezie, w kinie, która nosi naszą kolekcję – mówi agencji Newseria Lifestyle Joanna Przetakiewicz, projektantka mody.

Projektantka przyznaje, że nie zwalnia tempa. W głowie wciąż ma wiele pomysłów, które chce zrealizować. Na razie priorytetem jest jak najlepsza prezentacja na światowych wybiegach podczas dużych imprez modowych.

– Bardzo ciężko pracujemy, bo za chwilę pokazujemy się na mediolańskim Fashion Weeku i na paryskim Fashion Weeku. Potem pokaz w Londynie, więc bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo przed nami – mówi Joanna Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz podkreśla, że La Mania to jej czwarte dziecko, któremu poświęca bardzo dużo czasu. Robi wszystko, by swoją kreatywnością i nowymi inspiracjami oczarować potencjalnych klientów.

– Chcę, żeby była marką światową, nowoczesną, przyjazną, czarującą, pełną wdzięku. To, jaki cel sobie postawiłam i jak go konsekwentnie realizuję od lat, oczywiście osiągnęliśmy już bardzo wiele, bo mając swój butik w Harrodsie, będąc w wielu międzynarodowych miejscach i multibrandowych świetnych sklepach, oczywiście robię to, co sobie wymarzyłam. Ale dla nas zawsze i tak Polska była, jest i będzie najważniejsza – mówi Joanna Przetakiewicz.

Zdaniem Joanny Przetakiewicz sektor modowy w Polsce rośnie w siłę. Przybywa klientów, którzy chcą czasem wydać nieco więcej, ale na ubrania dobrej jakości. To wyzwanie dla projektantów, którzy muszą wciąż poszerzać ofertę i zaskakiwać niebanalnymi pomysłami. Nie jest to łatwe, bo w branży już panuje spora konkurencja. Przetakiewicz podkreśla, że aby odnieść sukces, trzeba nie tylko kochać modę, lecz także stąpać twardo po ziemi.

– Chanel, Givenchy, Balmain czy Saint Laurent to legendy budowane przez lata. To są wielkie imperia, gigantyczne korporacje, to są miliony, setki milionów, w związku z tym dorównanie im jest nierealne. My nigdy nie będziemy mieć takich budżetów – dodaje Joanna Przetakiewicz.

La Mania powstała we wrześniu 2010 roku w Warszawie. Obecnie jest wiodącą marką modową w Polsce i rozwija się na innych europejskich rynkach.