PRZEPIS na karpatkę szpinakową

Składniki:

Ciasto:

• 1 opakowanie ciasta karpatka Delecta

• 250 ml wody

• 125 g margaryny

• 4–5 jaj (w zależności od wielkości)

Nadzienie:

• 350 ml mleka

• 200 g masła lub margaryny

• 3/4 szklanki rozmrożonego szpinaku

Dekoracja:

• 2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie

Przygotowania rozpoczynamy od nagrzania piekarnika do temperatury 220ºC (bez termoobiegu). Dwie tortownice o średnicy 23 cm wykładamy papierem do pieczenia. Wodę gotujemy z margaryną i dodajemy zawartość torebki z ciastem, rozcierając masę. Do ostudzeniu masy wbijamy jaja i miksujemy na najwyższych obrotach 5 minut. Ciasto przekładamy do tortownic, rozsmarowując na papierze. Całość pieczemy około 25 minut do uzyskania złocistego koloru. W tym czasie 3/4 szklanki rozmrożonego szpinaku blendujemy i przepuszczamy przez gazę aby uzyskać 150 ml soku. Zawartość torebki z kremem mieszamy w 200 ml mleka, a pozostałe mleko gotujemy. Do gotującego się mleka wlewamy rozprowadzony proszek i całość chwilę gotujemy, energicznie rozcierając ewentualne grudki.

Krem studzimy i miksujemy z miękkim tłuszczem i sokiem szpinakowym. Na wystudzoną, dolną warstwę ciasta wykładamy krem szpinakowy i przykrywamy drugim blatem. Całość posypujemy cukrem pudrem.

Smacznego!