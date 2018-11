PRZEPIS na naleśniki bazyliowe faszerowane blanszowanym szpinakiem i serem kozim

Składniki:

• 2 jajka

• 1 i ½ szklanki mleka koziego

• ¾ szklanki mąki pszennej

• 1 łyżka oleju (kokosowego) lub masła

• pęczek bazylii

• szczypta soli

Nadzienie z blanszowanego szpinaku, sera koziego na ciepło i chili:

• 2 garście Szpinaku młodego firmy Eisberg

• 100 g sera koziego

• 1 łyżeczka masła (koziego lub zwykłego)

• drobno posiekana papryczka chili

• sól i pieprz

Przygotowanie

Oderwać liście bazylii z gałązek, włożyć do kielicha blendera. Wlać mleko, dodać 2 jajka, wsypać mąkę i zmiksować na gładką masę. Dodać olej i ponownie zmiksować. Naleśniki smażyć po około minucie z każdej strony. Odkładać na talerz.

Szpinak opłukać, włożyć do garnka i podgrzewać, mieszając aż „zwiędnie”. Dodać łyżeczkę masła, doprawić solą, pieprzem i smażyć jeszcze przez chwilę. Dodać pokrojony ser kozi, wymieszać i podgrzewać do czasu aż się nie rozpuści. Odstawić z ognia. Do nadzienia szpinakowego można dodać trochę posiekanej papryczki chili. Farszem nadziewać cieple naleśniki, posypać świeżą papryczką chili i udekorować listkiem bazylii.