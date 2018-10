PRZEPIS na pieczone warzywa z żurawiną i orzechami pecan

Składniki:

• 1 mała dynia Hokkaido

• 0,5 kg brukselki

• 75 g orzechów Pecan Bakalland

• 100 g Żurawiny Całe Owoce Bakalland

• 3 łyżki oliwy z dodatkiem ziół

• Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Dynię myjemy i kroimy w kostkę, brukselkę kroimy na połówki. Warzywa polewamy oliwą i dodajemy przypraw do smaku. Dodajemy orzechy i żurawinę. Wszystko dokładnie mieszamy, Następnie wykładamy do naczynia żaroodpornego i przekładamy do piekarnika i pieczemy w 180 stopniach przez ok. 35 minut. Gotowe warzywa możemy podawać z grzankami.