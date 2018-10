Nalewki, zarówno te ziołowe, jak i owocowe, świetnie sprawdzają się jako dodatek do dań wytrawnych, jak też do słodkich ciast i deserów. Przygotowanie tego trunku nie jest trudne, a jedynie czasochłonne – ponieważ alkohol musi swoje odstać, aby wyciągnąć jak najwięcej aromatu z dodatków. Przygotowanie nalewki na początku jesieni sprawi, że będziemy mogli się nią delektować podczas zimowych wieczorów, co, biorąc pod uwagę rozgrzewające właściwości napoju, jest szczególnie istotne.

PRZEPIS na nalewkę cytrusowo-korzenną

Składniki:

• 4 duże pomarańcze

• 4 mandarynki

• 2 limonki

• 1 cytryny

• kawałek imbiru (5 cm)

• 2 gwiazdki anyżu

• 1 cukier cynamonowy Delecta

• 500 g cukru

• 500 ml spirytusu 96%

• 500 ml przegotowanej wystudzonej wody

Przygotowanie

Przygotowania warto rozpocząć od dokładnego wyszorowania, a następnie sparzenia owoców wrzątkiem. Przy robieniu nalewek, ważne jest, aby owoce były dojrzałe i nieobite bądź zepsute – samo odcięcie wadliwej części nie wystarczy. Po umyciu, kroimy owoce w ósemki razem ze skórką. Dodajemy do nich obrany i pokrojony w plasterki imbir, cukier cynamonowy i anyż. Całość wrzucamy do dużego słoja i zasypujemy cukrem. Następnie, zalewamy wszystko spirytusem i wodą. Owoce macerujemy w alkoholu przez około 10 dni. Codzienne wstrząsanie słojem ułatwi rozpuszczenie cukru. Po tym czasie przefiltrowujemy całość za pomocą gazy opatrunkowej i rozlewamy do butelek.

PRZEPIS na nalewkę miętową

Składniki:

• Średniej wielkości cytryna

• 12 gałązek mięty

• szklanka wody

• 80 g cukru

• 1 cukier cytrynowy Delecta

• 0,7l spirytusu 96%

Przygotowanie

Na początku płuczemy świeże gałązki mięty i kroimy liście. Następnie podgrzewamy wodę i dodajemy do niej oba cukry i sok z cytryny. Dokładnie mieszamy do rozpuszczenia się cukru i następnie tak przyrządzony „syrop” odstawiamy. Do szklanego, czystego naczynia wkłądamy miętę i przelewamy alkohol, jednocześnie przefiltrowując go przez gazę. Do odfiltrowanej miętówki dodajemy wcześniej przegotowany syrop i mieszamy. Miętówkę zostawiamy na ok. 5 dni, macerując. Dla uzyskania klarowności trunku, po tym czasie można przefiltrować nalewkę ponownie.

PRZEPIS na nalewkę gruszkową

Składniki:

• 2 kg dojrzałych gruszek

• 0,5 kg cukru

• 1 cukier cynamonowy Delecta

• 4 goździki

• 0,5 l spirytusu

• 0,5 l wódki

Przygotowanie

Na początku dokładnie myjemy gruszki, a następnie obieramy je i kroimy w ćwiartki. Wkładamy je do dużego słoika i zasypujemy cukrami. Po 3 dniach dodajemy do nich goździki i całość zalewamy spirytusem i wódką. Nalewkę macerujemy przez minimum 2 tygodnie. Aby trunek był bardziej klarowny,po tym czasie można go przefiltować.