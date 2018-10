PRZEPIS na lasagne z serkiem wiejskim i szpinakiem

Składniki:

• 1 szt. cebuli

• 300 g świeżych pieczarek

• 4 opakowania Serka Wiejskiego OSM Piątnica 200 g

• 500 g szpinaku mrożonego lub świeżego

• 3 ząbki czosnku

• 250 g makaronu do lasagne

• 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

• 100 g sera żółtego

• 2 łyżki oleju rzepakowego

• papryka słodka czerwona, mielona

• sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

1. Cebulę pokroić w kostkę, pieczarki w plasterki i podsmażyć na oleju na patelni. Dodać posiekany szpinak, czosnek, sól, pieprz do smaku i całość wymieszać.

2. Wyłożyć do miseczki Serek Wiejski, np. OSM Piątnica, dodać mąkę ziemniaczaną i wymieszać.

3. W średniej wielkości szkle żaroodpornym układać warstwami: szpinak z pieczarkami, serek wiejski, płaty makaronu do lasagne (niegotowane), ponownie szpinak, serek, makaron i tak do wyczerpania składników. Ostatnią warstwą powinien być serek wiejski. Następnie posypać startym serem żółtym, oprószyć delikatnie papryką i odstawić na 20 minut, żeby makaron częściowo wchłonął płyn. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 50 minut.

Smacznego!