PRZEPIS na tartę z dynią, kozim serem i ziarnami

Składniki:

• 1 dynia Hokaido

• 40 g sera koziego

• 1 opakowanie ciasta kruchego

• 200 ml śmietany 30%

• 1 opakowanie Chrupiącej sałatki Bakalland

• Świeże zioła do smaku

• Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Pokrojoną w kostkę dynię pieczemy w piekarniku przez ok. 20 minut. Następnie formę do tarty wykładamy kruchym ciastem, które delikatnie nakłuwamy widelcem. Upieczoną dynię przekładamy do formy, dodajemy rozdrobniony kozi ser i przyprawy. Wszystko zalewamy delikatnie śmietaną. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez ok. 30 minut. Gotową tarę posypujemy Chrupiącą sałatką i świeżymi ziołami.